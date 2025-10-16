Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor pénteken az ország északi részén több lesz a felhő, és néhol eső is előfordulhat, míg délen és délnyugaton inkább derült, napos idő várható. Főleg arrafelé párás lesz a levegő, helyenként köd is kialakulhat. A szél gyenge marad.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Reggel a felhős helyeken 5 és 9 fok között lesz a hőmérséklet, máshol pedig -2 és +4 fok közé csökken. Gyenge fagy leginkább a Duna-Tisza közén fordulhat elő.

Az északi tájakon továbbra is felhős lesz az idő, délebbre viszont a köd feloszlása után sokáig süt majd a nap, bár délután már érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, és gomolyfelhők is megjelenhetnek. Komolyabb eső nem várható – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán.

Milyen idő lesz holnap Békésben?

Felhősen indul a reggel, de kora délutánra már kisüt a nap Békésben. Békéscsabán reggel 2 fok lesz, kora délután pedig 16 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.