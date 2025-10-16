október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

Címkék#időjárás#előrejelzés#fagy#napos#hőmérséklet#szél

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor pénteken az ország északi részén több lesz a felhő, és néhol eső is előfordulhat, míg délen és délnyugaton inkább derült, napos idő várható. Főleg arrafelé párás lesz a levegő, helyenként köd is kialakulhat. A szél gyenge marad.

Utánajártunk, hogy milyen idő lesz holnap
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Shutterstock

Reggel a felhős helyeken 5 és 9 fok között lesz a hőmérséklet, máshol pedig -2 és +4 fok közé csökken. Gyenge fagy leginkább a Duna-Tisza közén fordulhat elő.

Az északi tájakon továbbra is felhős lesz az idő, délebbre viszont a köd feloszlása után sokáig süt majd a nap, bár délután már érkezhetnek vastagabb felhők dél felől, és gomolyfelhők is megjelenhetnek. Komolyabb eső nem várható – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. oldalán. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Békésben? 

Felhősen indul a reggel, de kora délutánra már kisüt a nap Békésben. Békéscsabán reggel 2 fok lesz, kora délután pedig 16 fokig emelkedik a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu