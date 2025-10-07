41 perce
Fordulatokkal teli keddi időjárás
Délelőtt még úgy tűnhet, hogy napsütéses napunk lesz, de a keddi időjárás tartogat néhány fordulatot.
A nap folyamán többfelé gomolyfelhők alakulnak ki a keddi időjárásban.
Meglepetésekkel teli keddi időjárás
A legtöbb helyen több órán át élvezhetjük a napsütést, bár elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északias irányú szél főként a Dunántúlon élénkül meg, időnként erős lökésekkel is számolni kell. A hőmérséklet délutánra 14 és 19 fok közé melegszik - olvasható a met.hu oldalán.
Nyugaton borúsabb és csapadékosabb időre lehet számítani, különösen a kora délutáni órákig, míg az ország más tájain a nap és a felhők váltakozása lesz a jellemző. A szél sokfelé élénk marad.
Békéscsabán a mai napon esernyőre nem lesz szükség és a maximum hőmérséklet 15-17 fok között várható.
