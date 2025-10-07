Fordulatokkal teli keddi időjárás

A nap folyamán többfelé gomolyfelhők alakulnak ki a keddi időjárásban.

Gomolyfelhők és napfény harca - ilyen lesz a keddi időjárás.Fotó: Shutterstock

Meglepetésekkel teli keddi időjárás

A legtöbb helyen több órán át élvezhetjük a napsütést, bár elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északias irányú szél főként a Dunántúlon élénkül meg, időnként erős lökésekkel is számolni kell. A hőmérséklet délutánra 14 és 19 fok közé melegszik - olvasható a met.hu oldalán.

Nyugaton borúsabb és csapadékosabb időre lehet számítani, különösen a kora délutáni órákig, míg az ország más tájain a nap és a felhők váltakozása lesz a jellemző. A szél sokfelé élénk marad.

Békéscsabán a mai napon esernyőre nem lesz szükség és a maximum hőmérséklet 15-17 fok között várható.