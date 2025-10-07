október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

8 órája

Fordulatokkal teli keddi időjárás

Címkék#időjárás#keddi#gomolyfelhő#előrejelzés#hőmérséklet#szél

Délelőtt még úgy tűnhet, hogy napsütéses napunk lesz, de a keddi időjárás tartogat néhány fordulatot.

Beol.hu

A nap folyamán többfelé gomolyfelhők alakulnak ki a keddi időjárásban. 

Gomolyfelhők és napfény harca a keddi időjárásban
Gomolyfelhők és napfény harca - ilyen lesz a keddi időjárás.Fotó: Shutterstock

Meglepetésekkel teli keddi időjárás

A legtöbb helyen több órán át élvezhetjük a napsütést, bár elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északias irányú szél főként a Dunántúlon élénkül meg, időnként erős lökésekkel is számolni kell. A hőmérséklet délutánra 14 és 19 fok közé melegszik - olvasható a met.hu oldalán.

Nyugaton borúsabb és csapadékosabb időre lehet számítani, különösen a kora délutáni órákig, míg az ország más tájain a nap és a felhők váltakozása lesz a jellemző. A szél sokfelé élénk marad.

Békéscsabán a mai napon esernyőre nem lesz szükség és a maximum hőmérséklet 15-17 fok között várható.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu