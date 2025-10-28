október 28., kedd

Kedden megmutatja igazi arcát az ősz Békésben

Címkék#Békés megye#időjárás#felhőzet#zápor#szél

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében.

Beol.hu

Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10-15 fok között várható – írja a koponyeg.hu. Változékony őszi időjárás várható kedden.

Időjárás Békés vármegye.
Időjárás: Erre készülj, ha ma elmész otthonról. Fotó: Gettyimage/Illusztráció

Időjárás Békésben kedden

A felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható – olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. oldalán.

 

 

 

