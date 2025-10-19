Október 19-ei időjárás: így változik meg a hőmérséklet estére!

A reggelre kialakuló köd és rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, ezt követően gyengén felhős, csapadékmentes időjárásra van kilátás.

Békés időjárás: Napos, csendes vasárnapra számíthatunk, reggel helyenként talajmenti fagyokkal. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Békés időjárása vasárnap

A szél mérsékelt marad. A reggel már hideg lesz, több helyen számíthatunk talajmenti fagyra. A maximum 10 és 15 fok között várható - – írja a koponyeg.hu.

A hidegfront utáni fagyok önmagukban nem kedvezőek, de a jövő heti szélsőséges időjáráshoz képest most még viszonylag kedvezőnek számít a vasárnapi helyzet. Bár reggel erősebb fagyok és hidegfronti hatások jelentkezhetnek, napközben sok napsütés várható, ami javítja a hőérzetet és kedvez a szervezetnek. A vérnyomásos panaszok átmenetileg enyhülhetnek, de fejfájás, görcsök még előfordulhatnak. Érdemes kihasználni ezt a nyugodtabb időszakot a regenerálódásra és a szabadban tartózkodásra.