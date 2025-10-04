október 5., vasárnap

Váratlan különbségek: kettészakad az ország időjárása!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.

Beol.hu

Kettősség jellemezheti hazánk időjárását: a Dunántúlon ragyogó napsütés várható, míg a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. 

Close-up,Of,Female,Hands.,Hand,Care,In,Cold,Winter
Hűvös időjárásra számíthatunk Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet. Estétől ÉNy-on is megnövekszik a felhőzet – írja a koponyeg.hu oldala. 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

