Valamire készül az időjárás – ezt jobb, ha tudod, mielőtt kilépsz az ajtón!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.

Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok.

Záporok alakulhatnak ki a vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a koponyeg.hu

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

