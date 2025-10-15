Valamire készül az időjárás – ezt jobb, ha tudod, mielőtt kilépsz az ajtón!

Eleinte erősen, majd közepesen felhős lesz az ég, és elszórtan alakulnak ki záporok.

Záporok alakulhatnak ki a vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk – írja a koponyeg.hu.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.