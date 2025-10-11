október 11., szombat

Brigitta névnap

11°
+21
+8
1 órája

Igazi őszi időjárásban lesz részünk Békésben

Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk szombaton Békés vármegyében.

Beol.hu
Igazi őszi időjárásban lesz részünk Békésben

Fotó: Shutterstock

Rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

