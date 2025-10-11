Időjárás
1 órája
Igazi őszi időjárásban lesz részünk Békésben
Mutatjuk, milyen időjárás vár ránk szombaton Békés vármegyében.
Fotó: Shutterstock
Rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
