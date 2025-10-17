október 17., péntek

Hedvig névnap

Ma megmutatja igazi arcát az ősz – nem mindenki fog örülni neki

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk Békés vármegyében.

Beol.hu

Észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 

Stormy,Dark,Cloudy,Sky.,Pollution,,Pm,2.5,,Carbon,Dioxide,And
Felhősödésre lehet számítani, de eső csak elvétve fordulhat elő. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél – írja a koponyeg.hu

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

radio1gong.huhirfm.hu