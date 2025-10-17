Időjárás
1 órája
Ma megmutatja igazi arcát az ősz – nem mindenki fog örülni neki
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk Békés vármegyében.
Észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső.
16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az ÉNy-i szél – írja a koponyeg.hu.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
