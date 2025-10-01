Változékony, megterhelő idő jön – frontérzékenyek, figyelem!

október 1., szerda

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében. Az időjárás tartogat meglepetéseket a héten.

Estétől nagy területen legalább átmenetileg csökken a felhőzet, helyenként akár hosszabb időre ki is derülhet az ég. Hajnalra a Dunántúlon átmenetileg foltokban köd képződhet. Csapadékra a késő esti óráktól hajnalig már nem kell számítani. A légmozgás néhol élénk maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken -1, 0 fok is lehet, talajmenti fagy másutt is előfordulhat. Délelőtt ismét gomolyfelhős, napos időben lesz részünk, de a gomolyfelhők időnként jobban össze is állhatnak. Szórványosan zápor, esetleg jégdara-zápor, a középső tájakon néhol akár zivatar is előfordulhat.  A maximum-hőmérséklet 11 és 16 fok között várható- számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.

Időjárás Békés megyében: így alakul a kedd

A hajnali órákban erősen lehűl majd a levegő, helyenként akár fagy is lehet – a reggeli órákban különösen hidegnek fogjuk érezni. A hét második napján egy jellegzetes, őszi hangulatú időjárásra számíthatunk Békés megyében. A napsütés csak ritkán tör át a felhőrétegen, a felhők többször borítják az eget, így a látvány inkább szürkés és megnyugtató lesz, mint ragyogó fényekkel tarkított.

Reggelente hűvös lesz: hajnalban a hőmérséklet 8–10 °C körül alakul, a levegő kissé nyirkos lehet. A délelőtt folyamán az ég továbbra is felhős marad, de fokozatosan enyhül az idő, délben már 13–14 °C-ra is emelkedhet a hőmérséklet. Délutánra mondhatjuk, hogy a leghangulatosabb időszak érkezik: a maximum érték elérheti a 1617 °C-ot. Bár a napsütés szinte észrevétlen marad, az enyhe meleg kellemes lesz, különösen, ha mozgunk, sétálunk vagy ügyeket intézünk. Az esti órákban ismét lehűlés várható – a hőmérséklet visszaesik 13–15 °C környékére. 

Lehetséges hatások, jó tanácsok

  • Fagyveszély: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.
  • Megfázás, légúti panaszok: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.
  • Ízületi, keringési tünetek: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.
  • Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.

Hasznos tanácsok keddre:

  • Öltözz rétegesen: reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is.
  • Az esernyő jól jöhet, ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik.
  • Ha délutánra tervezel kinti programot (séta, kertészkedés stb.), az a legideálisabb időszak: nem lesz túl hideg, és az idő is viszonylag nyugodt marad.

Humánmeteorológiai információk

Szerdán már közelítenek a frontok, és bár még nem érik el közvetlenül hazánk területét, hatásukat már erőteljesen érezhetik az időjárásra érzékenyek.

A magasban folytatódik a lehűlés, elérjük ennek a ciklusnak a mélypontját is: hajnalban többfelé fagyhat. A változékony időjárás – záporokkal, zivatarokkal, jégdarazáporral és erős széllökésekkel – komoly megterhelést jelenthet szervezetünk számára. Emellett kettős fronthatású meteorológiai helyzet alakul ki, ami különösen nehéz lehet a frontérzékenyeknek.

Ebben az összetett humánmeteorológiai szituációban többféle panasz is jelentkezhet:

  • fejfájás, migrén
  • görcsös fájdalmak
  • mellkasi diszkomfortérzés
  • vérnyomás-ingadozás
  • szédülés, látásromlás, fülzúgás
  • ízületi problémák, főként kopásos eredetűek

Az immunrendszer továbbra is terhelés alatt van, a hideg, szeles idő pedig növeli a meghűléses betegségek kockázatát.

Ha Önnél is jelentkeznek ezek a tünetek – különösen fejfájás vagy szokatlan fáradtság – elképzelhető, hogy Ön is frontérzékeny. Ez a jelenség egyre több embert érint, és nemcsak kellemetlen, hanem hosszabb távon az egészséget is veszélyeztetheti, akár szervi problémák kialakulásához is vezethet.

 

