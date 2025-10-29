október 29., szerda

Nárcisz névnap

+14
+6
Mai évfordulók
Időjárás

15 perce

Hirtelen hőmérséklet-változás várható Békésben, a szél is felerősödik

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.

Beol.hu

Fátyolfelhők szűrte napos időre van kilátás, csapadék nélkül. A nappali felmelegedés erősödik: délután már 15-20 fok várható. Élénk lesz a DNy-i szél – írja a koponyeg.hu. Változékony őszi időjárás várható szerdán.

Időjárás: Erre készülj, ha ma elmész otthonról. Fotó: Gettyimage/Illusztráció

Időjárás Békésben szerdán

Általában napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek, így felhősebb körzetek, időszakok előfordulhatnak, emellett estétől nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél megélénkülhet, délnyugaton olykor meg is erősödhet. Este, késő este a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. oldalán.

 

