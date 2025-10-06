A hétfői időjárás meglepetéseket tartogat

A reggeli órákban több helyen párás, ködös lehet a levegő, főként az északkeleti térségben. A köd és a rétegfelhőzet napközben lassanként oszlani kezd, ám a derültebb tájakon sem marad sokáig zavartalan az égbolt. Nyugat felől egyre több felhő érkezik a hétfői időjárásban, amelyek fokozatosan beborítják az ország nagy részét.

Változékony őszi időjárás napfénnyel és záporral. Fotó: Shutterstock

Milyen fordulatokat tartogat ma az időjárás?

Záporokra leginkább a Dunántúlon számíthatunk, míg keleten továbbra is naposabb idő valószínű, csapadék ott csak elvétve fordulhat elő. Az északnyugati szél sokfelé feltámad, több helyen megerősödik, néhol viharos lökések is lehetnek, főleg az ország középső sávjában - olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint a nappali felmelegedés visszafogott marad, délutánra 13 és 18 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, a hűvösebb értékek inkább a szelesebb északnyugati területeken jellemzők.

Békéscsabán a maximum hőmérséklet 13-15 fok között alakul, többnyire felhős égbolttal.