Meglepetést tartogat a vasárnap – belehúz az időjárás!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
A délelőtti órákig eleinte többfelé, majd délen és keleten várható eső, záporeső.
Délután lassan csökken északnyugat felől a felhőzet, de délen még ekkor is lehetnek záporok. Az északnyugati szél megerősödik. 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
