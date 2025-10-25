Így változik meg a hőmérséklet délutánra!

Hajnalban a délnyugati tájakon sűrű köd boríthatja a vidéket a szombati időjárásban, amely a délelőtti órákban fokozatosan feloszlik. A délnyugati, déli szél élénk, olykor erős lökésekkel kísérheti a napot.

Változékony őszi időjárás. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Az időjárás délnyugaton köddel, máshol napsütéssel indul

Napközben többnyire gyengén vagy közepesen felhős égbolt várható, sok napsütéssel, ám elszórtan zápor is kialakulhat. A hajnali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul, délutánra pedig 13–18 fokig melegszik a levegő - olvasható a met.hu oldalán.

Békéscsabán a maximum csúcshőmérséklet 14-17 fok között fog alakulni. Később a felhőzet ismét megnövekszik és újra eleredhet az eső.