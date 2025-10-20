Erős mínuszokkal indult a hét Békés vármegye egyes részein

Több térségben is -7 fokig csökkent a hőmérséklet, köztük Békés vármegyében is. A Nyugat-Dunántúlon éjszaka felhők takarták az eget, így ott nem alakult ki fagy. Máshol viszont derült volt az idő, ennek köszönhetően a Dunántúl keleti felén és a Duna vonalától keletre szinte mindenütt fagyott a hajnal. A hőmérséklet több helyen is -5 fok alá süllyedt, például a Homokhátságon, a Nyírségben és az északi völgyekben. A leghidegebb Lénárddarócon (-7,2 °C) és Zabarban (-7,5 °C) volt, ez utóbbi mindössze fél fokkal maradt el az 1967-es napi rekordtól, amit akkor Csákváron mértek (-8,0 °C) - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.