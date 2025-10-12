Vidám vasárnapunk lesz Békésben

Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 8 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.