Mai évfordulók
Vidám vasárnapunk lesz Békésben

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.

Használjuk ki a napsütést és kiránduljunk egyet Forrás: Shutterstock

Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 8 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

