A fagyos reggel után kivirul az időjárás Békésben
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Reggel érdemes melegen öltözni! Forrás: Shutterstock
Fotó: Shutterstock
Délnyugat, nyugat felől egyre vastagabb fátyol-és rétegfelhőzet érkezik, de ebből még nem alakul ki eső. A délkeleti szél megélénkül. 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán -1 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
