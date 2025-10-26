október 26., vasárnap

Őszi változékonyság – fordulatos időjárás a következő napokban

A nyugodt, párás reggeleket hamarosan mozgalmasabb délutánok váltják fel. Új időjárási fordulat jön Békésben.

A  hajnali órákban a szélcsendes tájakon pára és köd képződhet a vasárnapi időjárásban, amely délelőttre fokozatosan megszűnik. 

Hangulatváltás az időjárásban
Hangulatváltás az időjárásban – ködös hajnalból szeles estére. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Változékony időjárás: napsütéstől a záporokig

A nap első felében még többórás napsütésben bízhatunk, ám délutántól délnyugat felől egyre több felhő érkezik. A nap második felében mind nagyobb területen alakulhat ki eső, zápor. Estére erős széllökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet hajnalban 0 és +7, délután 13 és 18 fok között várható - olvasható a met.hu oldalán.

Békéscsabán a nappali hőmérséklet 12-15 fok között alakul. Csapadék a késő délutáni órákra várható.

 

