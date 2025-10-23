október 23., csütörtök

1 órája

Október 23-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében.

Beol.hu
Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is - írja a koponyeg.hu.

Nappal több órás napsütés várható, de északkeleten tartósabban felhős lehet az ég. Csak néhol fordulhat elő kisebb eső. A déli szél sokfelé megerősödik, nyugaton viharos is lehet. 20–26 °C a csúcsérték.

Estére nyugat felől hidegfront érkezik, gyorsan beborul, és országszerte eső, zápor, zivatar várható. A szél északnyugatira fordul, többfelé viharossá fokozódik. - olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.

Békéscsabán 13 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

