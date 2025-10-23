Október 23-i időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

Nemzeti ünnepünk napján eleinte változóan felhős idő várható, helyenként záporokkal. Késő délutántól, estétől egy markáns hidegfront érkezik, amely sokfelé hoz (akár kiadós) esőt, záport, sőt beágyazott zivatarokat is - írja a koponyeg.hu.

Nappal több órás napsütés várható, de északkeleten tartósabban felhős lehet az ég. Csak néhol fordulhat elő kisebb eső. A déli szél sokfelé megerősödik, nyugaton viharos is lehet. 20–26 °C a csúcsérték.

Estére nyugat felől hidegfront érkezik, gyorsan beborul, és országszerte eső, zápor, zivatar várható. A szél északnyugatira fordul, többfelé viharossá fokozódik. - olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.

Békéscsabán 13 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.