Nem árt résen lenni – ilyen időre nem sokan számítanak ma

Észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak.

Záporok is kialakulhatnak a vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.