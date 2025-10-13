Időjárás
5 órája
Nem árt résen lenni – ilyen időre nem sokan számítanak ma
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak.
Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
