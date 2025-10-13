október 13., hétfő

5 órája

Nem árt résen lenni – ilyen időre nem sokan számítanak ma

Címkék#felhőzet#zápor#hidegfront#hőmérséklet#szél

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.

Beol.hu

Észak, északnyugat felől egy gyenge hidegfront hatására erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan záporok is kialakulnak. 

Young,Woman,Looking,Through,A,Window
Záporok is kialakulhatnak a vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Élénk marad a szél. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

