Őszből kora télbe: fagypont közeli hajnal és viharos szél jön Békésben - videóval

A záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet is lassan szakadozik, csökken, egyre többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi, északkeleti szél a keleti tájakon és a Nyugat-Dunántúlon élénk maradhat, másutt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is süllyedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről az Alföldön, amely estétől vastagodni kezd. Napközben sokfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható - számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.

Időjárás: borús idő várható csütörtökön Békés vármegyében – hűvös reggel, kellemes délután.

Időjárás Békés megyében: így alakul a csütörtök

Csütörtökre Békés vármegyében a napszakok folyamán váltakozóan felhős és párás idő várható. Reggelente részben derült, majd fokozatosan nő a felhőzet, délután pedig már inkább borultabb ég lehet, viszont helyenként még megcsillanhat némi napsütés. A hőmérséklet napközben 11–13 °C körül alakul, kora reggel viszont mindössze 5–6 °C-ot mérhetünk.

Fontos tudnivaló: sárga figyelmeztetés van érvényben, mivel zivatar kialakulása sem kizárt.

Villámlás, erős széllökések vagy jégeső is előfordulhat helyenként, így érdemes gondoskodni védőhelyről, és kerülni a nyílt terepet.

Lehetséges hatások, jó tanácsok

Fagyveszély : éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.

: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást. Megfázás, légúti panaszok : az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.

: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is. Ízületi, keringési tünetek : frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.

: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás. Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.

Hasznos tanácsok keddre:

Öltözz rétegesen : reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is.

: reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is. Az esernyő jól jöhet , ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik.

, ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik. Ha délutánra tervezel kinti programot (séta, kertészkedés stb.), az a legideálisabb időszak: nem lesz túl hideg, és az idő is viszonylag nyugodt marad.

Humánmeteorológiai információk

Kedvezőtlen időjárás a frontérzékenyeknek: kettősfront és hideghullám nehezíti a napokat