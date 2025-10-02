27 perce
Őszből kora télbe: fagypont közeli hajnal és viharos szél jön Békésben - videóval
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében. Az időjárás tartogat meglepetéseket a héten.
A záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet is lassan szakadozik, csökken, egyre többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi, északkeleti szél a keleti tájakon és a Nyugat-Dunántúlon élénk maradhat, másutt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is süllyedhet a hőmérséklet. A napsütés mellett összességében sok gomolyfelhő képződik, amelyekből néhol rövid zápor előfordulhat. Ezzel párhuzamosan a déli óráktól összefüggő fátyolfelhőzet vonul fel délkeletről, keletről az Alföldön, amely estétől vastagodni kezd. Napközben sokfelé megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 10 és 15 fok között várható - számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.
Időjárás Békés megyében: így alakul a csütörtök
Csütörtökre Békés vármegyében a napszakok folyamán váltakozóan felhős és párás idő várható. Reggelente részben derült, majd fokozatosan nő a felhőzet, délután pedig már inkább borultabb ég lehet, viszont helyenként még megcsillanhat némi napsütés. A hőmérséklet napközben 11–13 °C körül alakul, kora reggel viszont mindössze 5–6 °C-ot mérhetünk.
Fontos tudnivaló: sárga figyelmeztetés van érvényben, mivel zivatar kialakulása sem kizárt.
Villámlás, erős széllökések vagy jégeső is előfordulhat helyenként, így érdemes gondoskodni védőhelyről, és kerülni a nyílt terepet.
Lehetséges hatások, jó tanácsok
- Fagyveszély: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.
- Megfázás, légúti panaszok: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.
- Ízületi, keringési tünetek: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.
- Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.
Hasznos tanácsok keddre:
- Öltözz rétegesen: reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is.
- Az esernyő jól jöhet, ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik.
- Ha délutánra tervezel kinti programot (séta, kertészkedés stb.), az a legideálisabb időszak: nem lesz túl hideg, és az idő is viszonylag nyugodt marad.
Humánmeteorológiai információk
Kedvezőtlen időjárás a frontérzékenyeknek: kettősfront és hideghullám nehezíti a napokat
Nem szolgál jó hírekkel az időjárás a frontérzékenyek számára: észak felől egy örvénylő ciklon kettősfrontja éri el térségünket. Bár ez a frontrendszer nem különösebben erős, és fokozatosan gyengül is, a hatásai mégis erőteljesebben érezhetők a megszokottnál.
Már szerdán is sokan tapasztalhatták a frontérzékenység tüneteit, és a következő napokban ezek a panaszok elhúzódhatnak, sőt, erősödhetnek is. A fronttal együtt tartósan hideg idő is érkezik: hajnalonként továbbra is előfordulhatnak fagyok, a nappali felmelegedés pedig jellemzően 10 fok körül alakul. Emellett a hőérzetünk is jelentősen csökken, így a hideg hatása még erősebben érződik.
Ez a fokozott terhelés gyengíti az immunrendszert, és növeli a megfázás, illetve más légúti betegségek kockázatát. Ilyenkor különösen fontos a réteges öltözködés és – ahol szükséges – a fűtés biztosítása. A hideg és a front hatására sokaknál jelentkezhet fejfájás, különösen reggel ízületi fájdalmak, vérnyomás-ingadozás, szívpanaszok, mellkasi diszkomfortérzet, valamint feszültség, ingerlékenység vagy szorongásos tünetek is előfordulhatnak.
A következő napok tehát fizikailag és mentálisan is megterhelők lehetnek – érdemes tudatosan odafigyelni testünk jelzéseire, és pihenéssel, megfelelő öltözködéssel támogatni szervezetünket ebben az időszakban.
