Fordulat az időjárásban: derűs napok várják az őszi szünetezőket

A párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu. Változékony őszi időjárás várható pénteken, felmelegedésre kell számítani.

Időjárás Békésben pénteken

Az ország északi, északkeleti felén tovább csökken a felhőzet, kiderül az ég, azonban ezeken a tájakon hajnalra párássá válhat a levegő, helyenként köd is képződhet. Az ország déli, délnyugati részén ugyanakkor borult marad az idő és az éjféli órákig még kisebb eső, zápor előfordulhat. A nyugatias irányú szelet az esti órákban még az ország északkeleti felén kísérhetik olykor élénk lökések, majd éjjelre ott is legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült északi, északkeleti tájakon -2, +6, míg a borongós déli, délnyugati részeken 7 és 13 fok között alakul – olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. oldalán.

Pénteken Békés vármegyében kellemes őszi időre számíthatunk. A reggeli köd gyorsan feloszlik, napközben sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet délután 17–20 fok között alakul, enyhe széllel. Ideális idő lesz egy kis kirándulásra vagy őszi szüneti programokra a szabadban.