október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

47 perce

Mutatjuk, milyen időre ébrednek a békésiek szombaton

Címkék#időjárás#előrejelzés#hőmérséklet#szél

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.

Beol.hu

Eleinte borongós, erősen felhős idő valószínű, később csökken a felhőzet az időjárásban.

Szeles időjárás jellemzi szombaton Békést
Békés időjárás: borongós, felhős idő után felszakadozik a felhőzet, élénk szél, helyenként zápor is kialakulhat. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Békés időjárása szombaton

A szél megélénkül, meg is erősödik. Néhol fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul - – írja a koponyeg.hu
Szombat délelőtt gyors hidegfront vonul át felettünk, erős széllel és elszórt csapadékkal. A front hirtelen panaszokat okozhat, emelkedik a légnyomás. Vasárnaptól lehűlés jön, hajnalban akár mínusz 5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, köd is kialakulhat. Gyakoribbak lehetnek a fejfájás és a keringési panaszok, emelkedhet a vérnyomás a frontérzékeny embereknél.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu