Mutatjuk, milyen időre ébrednek a békésiek szombaton

Eleinte borongós, erősen felhős idő valószínű, később csökken a felhőzet az időjárásban.

Békés időjárás: borongós, felhős idő után felszakadozik a felhőzet, élénk szél, helyenként zápor is kialakulhat. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Békés időjárása szombaton

A szél megélénkül, meg is erősödik. Néhol fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul - – írja a koponyeg.hu.

Szombat délelőtt gyors hidegfront vonul át felettünk, erős széllel és elszórt csapadékkal. A front hirtelen panaszokat okozhat, emelkedik a légnyomás. Vasárnaptól lehűlés jön, hajnalban akár mínusz 5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, köd is kialakulhat. Gyakoribbak lehetnek a fejfájás és a keringési panaszok, emelkedhet a vérnyomás a frontérzékeny embereknél.