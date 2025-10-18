Időjárás
5 órája
Mutatjuk, milyen időre ébrednek a békésiek szombaton
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.
Eleinte borongós, erősen felhős idő valószínű, később csökken a felhőzet az időjárásban.
Békés időjárása szombaton
A szél megélénkül, meg is erősödik. Néhol fordulhat elő kisebb zápor. A hőmérséklet hajnalban 5, napközben 16 fok körül alakul - – írja a koponyeg.hu.
Szombat délelőtt gyors hidegfront vonul át felettünk, erős széllel és elszórt csapadékkal. A front hirtelen panaszokat okozhat, emelkedik a légnyomás. Vasárnaptól lehűlés jön, hajnalban akár mínusz 5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, köd is kialakulhat. Gyakoribbak lehetnek a fejfájás és a keringési panaszok, emelkedhet a vérnyomás a frontérzékeny embereknél.
Ezt ne hagyja ki!Igazi legenda
5 órája
Bud Spencert is meghívták a Csabai Kolbászfesztiválra, idén igazi sztárparádé lesz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre