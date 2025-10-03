Rossz idők várnak a fázósokra - videóval

Az összefüggő fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, a Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen, élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggelre többnyire 0 és +7 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő. A Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű. Az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható - tájékoztat met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.

Időjárás: borús idő várható pénteken Békés vármegyében – hűvös reggel, kellemes délután. Fotó: Shutterstock

Időjárás Békés megyében: így alakul a péntek

Pénteken Békés vármegye időjárása alapvetően kellemes és változatos lesz. A reggeli órákban még enyhén párás lehet a levegő, de a nap előrehaladtával gyorsan felszárad a talaj, és a felhőzet is csökkenni kezd. Reggelente 10 fok körül alakul a hőmérséklet, míg délutánra 10-15 fok közé melegszik a levegő.

A déli órákban gyenge délkeleti szél fújhat, amely kellemes enyhülést hoz a melegedő napsütésben. Csapadékra pénteken nem kell számítani, így a szabadtéri programoknak sem szab majd gátat az időjárás. Az esti órákban a hőmérséklet fokozatosan csökken, és a levegő páratartalma emelkedik, ezért érdemes egy könnyű kabátot magunkkal vinni, ha kint tartózkodunk.

Összességében péntek ideális nap lesz a természetjárásra vagy akár egy könnyed séta a városban.

Lehetséges hatások, jó tanácsok

Fagyveszély : éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.

: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást. Megfázás, légúti panaszok : az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.

: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is. Ízületi, keringési tünetek : frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.

: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás. Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.

Hasznos tanácsok keddre:

Öltözz rétegesen : reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is.

: reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is. Az esernyő jól jöhet , ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik.

, ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik. Ha délutánra tervezel kinti programot (séta, kertészkedés stb.), az a legideálisabb időszak: nem lesz túl hideg, és az idő is viszonylag nyugodt marad.

Humánmeteorológiai információk

Állandó terhelés alatt tartják a frontok az időjárás-érzékeny embereket