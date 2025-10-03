48 perce
Rossz idők várnak a fázósokra - videóval
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében. Az időjárás tartogat meglepetéseket a héten.
Az összefüggő fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, a Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen, élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggelre többnyire 0 és +7 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő. A Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű. Az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható - tájékoztat met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.
Időjárás Békés megyében: így alakul a péntek
Pénteken Békés vármegye időjárása alapvetően kellemes és változatos lesz. A reggeli órákban még enyhén párás lehet a levegő, de a nap előrehaladtával gyorsan felszárad a talaj, és a felhőzet is csökkenni kezd. Reggelente 10 fok körül alakul a hőmérséklet, míg délutánra 10-15 fok közé melegszik a levegő.
A déli órákban gyenge délkeleti szél fújhat, amely kellemes enyhülést hoz a melegedő napsütésben. Csapadékra pénteken nem kell számítani, így a szabadtéri programoknak sem szab majd gátat az időjárás. Az esti órákban a hőmérséklet fokozatosan csökken, és a levegő páratartalma emelkedik, ezért érdemes egy könnyű kabátot magunkkal vinni, ha kint tartózkodunk.
Összességében péntek ideális nap lesz a természetjárásra vagy akár egy könnyed séta a városban.
Lehetséges hatások, jó tanácsok
- Fagyveszély: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.
- Megfázás, légúti panaszok: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.
- Ízületi, keringési tünetek: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.
- Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.
Hasznos tanácsok keddre:
- Öltözz rétegesen: reggel jól jön egy vékony kabát, délutánra pedig elég lehet egy közepes pulóver is.
- Az esernyő jól jöhet, ha az esti órákra nedvesség, zápor beköszönt – különösen, mire az éjszaka közeledik.
- Ha délutánra tervezel kinti programot (séta, kertészkedés stb.), az a legideálisabb időszak: nem lesz túl hideg, és az idő is viszonylag nyugodt marad.
Humánmeteorológiai információk
Állandó terhelés alatt tartják a frontok az időjárás-érzékeny embereket
Alig enyhül a csütörtöki kettősfront hatása, máris egy újabb front érkezik: pénteken délkelet felől egy melegfront húzódik hazánk fölé. Ennek hatása azonban pénteken még csak az ország egy részén lesz érezhető. Nyugat- és Észak-Magyarországon továbbra is inkább hidegfronti jellegű hatások érvényesülnek – itt száraz, napos, de szokatlanul hűvös idő várható. Az erős, helyenként viharos északi szél tovább rontja a hőérzetet.
Ezzel szemben a déli és keleti országrész fokozatosan a melegfront hatása alá kerül. Itt borult idő, helyenként csapadék is várható. Ugyanakkor a felmelegedés főként a magasabb légrétegekben jelentkezik, így a hőmérséklet ezeken a területeken is 15 fok alatt marad. A légnyomás fokozatosan csökken.
A nap folyamán a melegfronti hatások lassan északnyugat felé is terjednek. Emiatt egyre gyakoribbá válnak a görcsös jellegű panaszok, fokozódnak a gyulladásos tünetek, és lassabb lehet a műtét utáni regeneráció. Változhat a fejfájások jellege, emésztési problémák léphetnek fel, és mind a magas, mind az alacsony vérnyomás ingadozása gyakoribbá válhat. A keringési panaszok száma nő, az erős szél pedig fokozhatja a belső feszültséget, zavartságot, illetve előidézhet szorongásos vagy pánikreakciókat is.
Mindez rámutat arra, mennyire fontos a frontérzékenység tudatos kezelése és figyelembevétele a mindennapokban.
