1 órája

Nem is tudjuk, mi a legrosszabb az időjárásban: a szél vagy az eső?

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében.

Nem is tudjuk, mi a legrosszabb az időjárásban: a szél vagy az eső?

A hajnali csapadékzóna elvonulása után északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton továbbra is előfordulhatnak záporok. A nyugati szél főként délelőtt lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

 

