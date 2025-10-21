Erre készülj, ha ma elmész otthonról!

Többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, délnyugat felől helyenként — főként az ország északi tájain — eső, zápor is kialakulhat. A délkeleti szél élénken fúj. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, északkeleten marad hűvösebb az idő - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Békéscsabán 5 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.