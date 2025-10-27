Ezen a hétvégén belephet minket a hó

Jelentős hőmérséklet emelkedés vár a ránk a következő napokban. A hétvégén akár 20 fok is lehet Békés vármegyében. Az időjárás előrejelzések szerint már lehet tudni, mikor kezdődik havazás.

Mit mond az időjárás előrejelzés október utolsó hetére?

Kedd: Változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10-15 fok között várható.

Szerda: A reggeli párásság, ködfoltok feloszlása után fátyolfelhős, napos idő ígérkezik, csapadék nélkül. Reggel 2, délutánra 16 fok valószínű.

Csütörtök: Kezdetben marad a fátyolfelhős, napos idő, majd estére egyre több felhő érkezik. Csapadék csak késő estétől valószínű. A levegő akár 18-19 fokig is felmelegedhet.

Péntek: Változóan felhős égbolt várható, eső, zápor néhol kialakulhat. A déli, délkeleti szél élénk, néhol erős lökésekkel kísért lehet. Melegszik az idő: a legmagasabb hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul.

Szombat: Szombaton, mindenszentek napján felhős idő várható, kisebb zápor előfordulhat. A hőmérséklet akár 22 fok is lehet – írja a koponyeg.hu.

Milyen lesz a novemberi időjárás?

Október utolsó hetében és november elején még az évszaknak megfelelő, barátságos idő lesz. Térségünkben gyakran lesz eső, felmelegedés nem várható, de komoly lehűlés sem. Várhatóan az idei november enyhébb lesz a tavalyinál.

Az aktív ciklonok még csak a Brit-szigeteket érik el, tőlünk még messze lesznek. A szakértő szerint amíg a nyugati áramlás megmarad, addig nem kell készülni drasztikus lehűlésre. Elmondta, a sokéves tapasztalatok alapján november vége és december eleje környékén kezdődik meg a síszezon. A hóágyúzás is megköveteli a tartós mínuszokat, de az 1500 méteres szinten még egyelőre 0 fok körüli hőmérséklet van.

Mikor kezdődik a tél?

A naptári tél december 1-jén veszi kezdetét és február végéig tart. A csillagászati tél december 21-22-i téli napfordulóval indul és március 20-án ér véget.

Mikor jön a havazás?

December elején még folytatódik a novemberi időjárás, de a hónap második felében gyors lehűlés vár ránk. Éjszakánként rendszeresen fagypont alá csökken a hőmérséklet, gyakori lesz a havazás, a havas eső és az ónos eső.