Ne dőlj be a reggeli látványnak – az időjárás más arcát is megmutatja!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.
Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk.
A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű – írja a koponyeg.hu.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
