Ne dőlj be a reggeli látványnak – az időjárás más arcát is megmutatja!

Címkék#Békés vármegyében#ködfolt#reggel#köd#hőmérséklet

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.

Beol.hu

Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. 

Hazy,And,Surreal,View,Of,Residential,Building,Through,A,Window
Bár a reggel köddel indul, nem kell számítanunk csapadékra csütörtökön Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű  – írja a koponyeg.hu

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

