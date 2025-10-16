Ne dőlj be a reggeli látványnak – az időjárás más arcát is megmutatja!

Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk.

Bár a reggel köddel indul, nem kell számítanunk csapadékra csütörtökön Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű – írja a koponyeg.hu.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.