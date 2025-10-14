Nem árt felkészülni: hűvösebb lehet, mint gondolnád!

Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk.

Hőmérséklet csökkenés várható. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű – írja a koponyeg.hu oldala.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.