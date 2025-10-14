Időjárás
1 órája
Nem árt felkészülni: hűvösebb lehet, mint gondolnád!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében.
Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk.
Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű – írja a koponyeg.hu oldala.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
