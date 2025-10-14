október 14., kedd

1 órája

Nem árt felkészülni: hűvösebb lehet, mint gondolnád!

Címkék#borongós#Békés vármegyében#hőmérséklet#hűvös

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden Békés vármegyében.

Beol.hu

Délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időre számíthatunk. 

Close-up,Of,Female,Hands.,Hand,Care,In,Cold,Winter
Hőmérséklet csökkenés várható. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű – írja a koponyeg.hu oldala. 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

