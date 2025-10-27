Időjárás
35 perce
Időjárás-előrejelzés: így alakul a hőmérséklet és a csapadék
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.
Változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu. Változékony őszi időjárás várható, széllel hétfőn.
Időjárás Békésben hétfőn
Hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható – olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. oldalán.
