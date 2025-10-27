október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Időjárás

2 órája

Időjárás-előrejelzés: így alakul a hőmérséklet és a csapadék

Címkék#időjárás#zápor#előrejelzés#hőmérséklet#csapadék

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében.

Beol.hu

Változóan felhős, szeles, mozgalmas idő várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu. Változékony őszi időjárás várható, széllel hétfőn.

Időjárás: Változóan felhős, szeles idő várható – a napos időszakokat elszórt záporok tarkítják.
Időjárás: Erre készülj, ha ma elmész otthonról. Fotó: Gettyimage/Illusztráció

Időjárás Békésben hétfőn

Hajnalban a szélcsendes, derült tájakon köd képződik. Ezek feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható – olvasható a Hungaromet Nonprofit Zrt. oldalán.

 

