Hurrikánveszély: rendkívüli lépéseket tettek

Legkevesebb 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek szombaton az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián áthaladó Amy nevű ciklon miatt – jelentette be az MTI tudósítása szerint a légikikötő.

A meteorológusok folyamatosan nyomon követik az eseményeket. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál. A KLM holland légitársaság már pénteken járattörlésekről adott hírt. A légitársaság mellett a legtöbb járatot az AirFrance törölte, amely felhívta a figyelmet, hogy az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak. A sárga riasztást kiadó Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) tájékoztatása szerint a ciklon óránként akár 90 kilométeres sebességet is elérhet. Az Amy miatt figyelmeztetést adtak ki az Egyesült Királyságban és Írországban is.