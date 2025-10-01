október 1., szerda

Holnapi időjárás: gomolyfelhők, záporok és élénk szél kíséri a napot

A reggel még csendesnek ígérkezik, de a nyugalom nem tart soká. A holnapi időjárás ugyanis változékony arcát mutatja, néhol zivatarokkal is.

A holnapi időjárásban újabb szeszélyes napra számíthatunk – különösen az ország északi felén, ahol reggel több helyen zárt felhőzet boríthatja az eget. Csütörtökön a délelőtt folyamán azonban ezek a felhők szakadozni kezdenek, gomolyfelhőkké alakulnak át. 

Miután a a pára és a reggeli ködfoltok eloszlanak, felhők, záporok és hűvös levegő érkezik a holnapi időjárásban. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Mit tartogat számunkra a holnapi időjárás? Záporok, gomolyfelhők és szél

Az ország más területein – miután a pára és a reggeli ködfoltok eloszlanak – naposabb, de gomolyfelhőkkel tarkított időre van kilátás. A délután előrehaladtával azonban egyre több helyen záródik össze a felhőzet, ami közepesen vagy akár erősen borult égképet is eredményezhet.  Záporokra többfelé lehet számítani, elszórtan jégdara is hullhat, sőt, néhol zivatar sem kizárt. A légmozgás sem lesz elhanyagolható: az északi, északkeleti szél sok helyen megélénkül. Csütörtökön  nappali csúcshőmérséklet 11 és 17 Celsius-fok között alakul, estére pedig 4 és 11 fok közé hűl vissza a levegő - olvasható a met.hu oldalán.

 

 

