25 perce

Holnapi időjárás: a hűvös reggel után ilyen lesz a folytatás

A felhők uralják az égboltot az ország keleti részén, miközben nyugaton tiszta marad az idő. Kíváncsi vagy, milyen lesz a holnapi időjárás?

Az összefüggő fátyolfelhők lassan nyugat és északnyugat felé húzódnak, és a Tiszántúlon a felhőtakaró akár sűrűbbé is válhat, azonban a a holnapi időjárásban csapadékra nem kell számítani.

A holnapi időjárás a változékonyság jellemzi
Holnapi időjárás – Felhők és tiszta ég egyaránt. Fotó: Shutterstock

Mit tartogat a holnapi időjárás? Felhők, szél és hűvös reggel

Ezzel szemben Nyugat-Dunántúlon továbbra is derült idő várható. Az északi, északkeleti szelek ereje mérséklődik, de nem szűnik meg teljesen, így az Alföldön az éjszaka második felében még előfordulhatnak élénk széllökések. Reggelre a hőmérséklet többnyire 0 és +7 fok között alakul, de az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes területein a levegő fagypont alá hűlhet – olvasható a met.hu oldalán.

Békés vármegyében hajnalra 6 fokig hűl le a levegő hőmérséklete, kora délután pedig 13 fok várható.

 

