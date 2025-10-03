október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

50 perce

Fordulóponthoz érkezik az ősz: mit hoz a szombati időjárás?

Címkék#felhőzet#Időjáráselőrejelzés#eső#szél

Napközben még békésnek tűnik az égbolt, de a háttérben már gyülekeznek az őszi jelek. A holnapi időjárás már tartogat néhány meglepetést a nyugalom után.

Beol.hu

A holnapi időjárás a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén még a reggeli órákban is sok felhőt tartogat, keleten pedig néhol gyenge eső sem kizárt.

Őszi felhők és napsütés váltakozása a holnapi időjárásban
Az őszi felhők és a napsütés váltakozása jellemzi a holnapi időjárást. Fotó: Shutterstock

Változékony arcát mutatja a holnapi időjárás – eső, napsütés, szél is jön

A felhőzet fokozatosan felszakadozik, és egyre több helyen bukkan elő a nap. Az ország többi részén jobbára napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. A szombat délután azonban változást hoz: nyugat felől egyre gyorsabban megnövekszik a felhőzet, és éjfélre már az egész országot beborítja. Késő estére az északi és dunántúli területeken megérkezik az eső is – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint a szél irányt vált: az északias szelet déliesre cseréli a légmozgás, többfelé élénk, néhol erős lökésekkel. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, kelet felé haladva lehet hűvösebb, nyugaton pedig naposabb idő ígérkezik.

Békéscsabán az előrejelzések szerint hajnalban még eshet egy kicsit, ekkor 7 fok lesz, kora délutánra pedig pár órára kisüthet a nap, a csúcshőmérséklet ekkor 12 fok körül alakul majd.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu