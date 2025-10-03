Fordulóponthoz érkezik az ősz: mit hoz a szombati időjárás?

A holnapi időjárás a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén még a reggeli órákban is sok felhőt tartogat, keleten pedig néhol gyenge eső sem kizárt.

Az őszi felhők és a napsütés váltakozása jellemzi a holnapi időjárást. Fotó: Shutterstock

Változékony arcát mutatja a holnapi időjárás – eső, napsütés, szél is jön

A felhőzet fokozatosan felszakadozik, és egyre több helyen bukkan elő a nap. Az ország többi részén jobbára napos, fátyolfelhős időre számíthatunk. A szombat délután azonban változást hoz: nyugat felől egyre gyorsabban megnövekszik a felhőzet, és éjfélre már az egész országot beborítja. Késő estére az északi és dunántúli területeken megérkezik az eső is – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint a szél irányt vált: az északias szelet déliesre cseréli a légmozgás, többfelé élénk, néhol erős lökésekkel. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, kelet felé haladva lehet hűvösebb, nyugaton pedig naposabb idő ígérkezik.

Békéscsabán az előrejelzések szerint hajnalban még eshet egy kicsit, ekkor 7 fok lesz, kora délutánra pedig pár órára kisüthet a nap, a csúcshőmérséklet ekkor 12 fok körül alakul majd.