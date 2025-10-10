Feltámad a szél – hidegfront hoz változást

Egy markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely jelentős változásokat hoz az időjárásban. A front hatására erőteljes felhősödés várható, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat.

Szeles idő érkezik. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldala

A legjelentősebb változás azonban a szél: a front mentén nagy területen megerősödik az északnyugati szél, különösen a magasabban fekvő térségekben viharos széllökések is előfordulhatnak. A szeles idő a hétvégére is kitart: szombaton is számíthatunk erős, olykor viharos lökésekre - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. facebook oldalán.

