1 órája

Feltámad a szél – hidegfront hoz változást

Egy hidegfront vonul át a Kárpát-medencén. Nézzük mely térségekben okoz lehűlést?

Beol.hu

Egy markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely jelentős változásokat hoz az időjárásban. A front hatására erőteljes felhősödés várható, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat.

Szeles idő érkezik. Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldala

A legjelentősebb változás azonban a szél: a front mentén nagy területen megerősödik az északnyugati szél, különösen a magasabban fekvő térségekben viharos széllökések is előfordulhatnak. A szeles idő a hétvégére is kitart: szombaton is számíthatunk erős, olykor viharos lökésekre - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. facebook oldalán.

A mai időjárás részleteit itt találod!

 

