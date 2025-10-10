Előrejelzés
4 órája
Feltámad a szél – hidegfront hoz változást
Egy hidegfront vonul át a Kárpát-medencén. Nézzük mely térségekben okoz lehűlést?
Egy markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely jelentős változásokat hoz az időjárásban. A front hatására erőteljes felhősödés várható, és helyenként kisebb eső, zápor is kialakulhat.
A legjelentősebb változás azonban a szél: a front mentén nagy területen megerősödik az északnyugati szél, különösen a magasabban fekvő térségekben viharos széllökések is előfordulhatnak. A szeles idő a hétvégére is kitart: szombaton is számíthatunk erős, olykor viharos lökésekre - olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. facebook oldalán.
A mai időjárás részleteit itt találod!
Ezt ne hagyja ki!Michelin Guide
5 órája
Michelin-lista: ismét bekerült a legjobbak közé a Békés vármegyei bisztró
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre