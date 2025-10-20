Erős hidegfronttal néz szembe a Csabai Kolbászfesztivál

Habár napról napra egyre melegebb lesz az időjárás, a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján egy erős ellenfél, egy hidegfront teszi próbára majd a fesztiválozók hangulatát. A csütörtöki nap már 22 fokos csúcshőmérsékletet ígér, ám az éjszakai órákban lesz egy pont, amikor lehűl a levegő, és megnyílnak az égi csatornák. – Nemzeti ünnepünkön országos viszonylatban döntően 20 fok közelében vagy afölött alakulhatnak a csúcsértékek, csak az Északi-középhegység térségében lehet néhány fokkal hűvösebb. A Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében viszont nem lesznek ritkák a 23, 24 fokos maximumok sem – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

A Csabai Kolbászfesztivál hangulatát egy erős hidegfront ronthatja el. Forrás: Hungaromet

Október 23-án egy erős hidegfront érkezik Békéscsabára

Mint írják, 23-án azonban a közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, sőt viharos széllökések is lehetnek, és amikor péntekre virradó éjszaka megérkezik a front, akkor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Az átvonuló hidegfront mentén csütörtök estétől egyre többfelé várható eső, záporeső, sőt zivatar sem kizárt, nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra péntek délelőttig. Ha előretekintünk a hétvégére, akkor mozgalmas időt jósolnak a szakemberek több helyen csapadékkal, az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel, de egy biztató előjellel, miszerint az éjszakai fagyok még nem térnek vissza.

Békésben az előrejezések szombaton sok napsütést jósolnak, 14-15 fokos csúcshőmérséklettel, vasárnap pedig 13-14 fokkal. A Csabai Kolbászfesztiválnak így csak a nyitónapon kell felvennie majd a küzdelmet a hidegfronttal.