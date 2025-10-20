október 20., hétfő

Vendel névnap

14°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

37 perce

Erős hidegfronttal néz szembe a Csabai Kolbászfesztivál

Címkék#időjárás#Csabai Kolbászfesztivál#hidegfront#előrejelzés

Október 23-án kezdődik Békéscsaba legnagyobb rendezvénye. A Csabai Kolbászfesztivál egy erős ellenféllel, a hidegfronttal is felveszi a harcot.

Beol.hu

Habár napról napra egyre melegebb lesz az időjárás, a Csabai Kolbászfesztivál nyitónapján egy erős ellenfél, egy hidegfront teszi próbára majd a fesztiválozók hangulatát. A csütörtöki nap már 22 fokos csúcshőmérsékletet ígér, ám az éjszakai órákban lesz egy pont, amikor lehűl a levegő, és megnyílnak az égi csatornák. – Nemzeti ünnepünkön országos viszonylatban döntően 20 fok közelében vagy afölött alakulhatnak a csúcsértékek, csak az Északi-középhegység térségében lehet néhány fokkal hűvösebb. A Dunántúl déli részén és Bács-Kiskun megyében viszont nem lesznek ritkák a 23, 24 fokos maximumok sem – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Október 23-án egy erős hidegfront érkezik Békéscsabára
A Csabai Kolbászfesztivál hangulatát egy erős hidegfront ronthatja el. Forrás: Hungaromet

Október 23-án egy erős hidegfront érkezik Békéscsabára

Mint írják, 23-án azonban a közeledő hidegfront előtt a Dunántúlon nagy területen megerősödik a déli szél, sőt viharos széllökések is lehetnek, és amikor péntekre virradó éjszaka megérkezik a front, akkor az északnyugatira, nyugatira forduló szél is erős marad. Az átvonuló hidegfront mentén csütörtök estétől egyre többfelé várható eső, záporeső, sőt zivatar sem kizárt, nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra péntek délelőttig. Ha előretekintünk a hétvégére, akkor mozgalmas időt jósolnak a szakemberek több helyen csapadékkal, az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel, de egy biztató előjellel, miszerint az éjszakai fagyok még nem térnek vissza.

Békésben az előrejezések szombaton sok napsütést jósolnak, 14-15 fokos csúcshőmérséklettel, vasárnap pedig 13-14 fokkal. A Csabai Kolbászfesztiválnak így csak a nyitónapon kell felvennie majd a küzdelmet a hidegfronttal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu