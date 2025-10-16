október 16., csütörtök

Hétvégén új fejezetet ír az ősz: így változik meg az időjárás

Változatos napok elé nézünk. Ilyen lesz a hétvégi időjárás Békésben.

Lesz itt minden, ami a hétvégi időjárást illeti. Mutatjuk, mire számíthatunk.

Hétvégi időjárás: érkezik a fagy
Békésbe is megérkezik a fagy: így alakul a hétvégi időjárás

Szombaton felhős időre ébredünk, néhol kisebb csapadékra is lehet számítani. Az ország nagyobb részén élénk, helyenként erős északi szél várható. A napközbeni hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. 

Vasárnap hajnalban megérkezik a fagy, majd a reggeli ködfoltok után végre kisüt a nap. Több helyen számíthatunk csapadékra. A déliesre forduló szél nagyrészt mérsékelt marad, a hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt Facebook-oldalán.

 

