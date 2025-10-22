október 22., szerda

1 órája

Fordulat az időjárásban – ezt jobb, ha tudod!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.

Beol.hu

Közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, tehát némi napsütés is várható. 

Felhős égboltra számíthatunk a vármegyében. Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Eső csak néhol fordul elő. 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. 

 

