Átmegyünk mínuszba: visszatérnek az éjszakai fagyok

– Hetek óta tart a jellemzően északnyugatias áramlás térségünk fölött. Így nagyobb változás és számottevő csapadék nem érkezett az elmúlt egy hét során sem – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. Mint írják, az októberi mezőgazdasági munkákhoz a meleg és száraz idő lenne az ideális, miközben a Viharsarokban továbbra is égető szükség lenne csapadékra. Emellett megérkeznek az éjszakai fagyok is.

Az éjszakai fagyok visszatérnek. Illusztráció: Shutterstock

A HungaroMet előrejelzése szerint visszatérnek az éjszakai fagyok

A folytatásban a hét végén pár fokos lehűlés várható, visszatérnek az éjszakai fagyok. A jövő hét közepén számíthatunk csak jelentős változásra, amikor egy megerősödő nyugatias áramlással, enyhe, és többször nedves levegő érkezik majd fölénk, így többfelé számíthatunk csapadékra Békés vármegyében is.