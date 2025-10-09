október 9., csütörtök

Kiszámíthatatlan lesz a csütörtöki időjárás – napfény után zápor jöhet

A reggel még derűsnek ígérkezhet, de ne hagyd otthon az esernyőt. A csütörtöki időjárás könnyen tartogathat meglepetéseket.

A csütörtöki időjárás változékony képet mutat majd, jellemzően felhős lesz az ég, időnként akár teljesen borult is lehet, de helyenként rövid napos időszakokra is számíthatunk. 

Így alakul a csütörtöki időjárás
Így alakul a csütörtöki időjárás: lesz mindenből egy kicsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mit tartogat számunkra a csütörtöki időjárás?

Késő délutántól, estefelé északnyugat felől egyre inkább csökkenhet a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél helyenként élénkebbé válhat. A csúcshőmérséklet 15 és 20 Celsius-fok között alakul -olvasható a met.hu oldalán.

Békéscsabán a maximum hőméséklet 16-18 fok között alakul, az égbolt jobbára felhős lesz de a kora délutáni órákban rövid időre a nap is kisüthet.

 

 

