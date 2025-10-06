október 6., hétfő

Ilyet 2012 óta nem láttunk – elképesztő a csapadékátlag

Az idei év csapadékösszege eddig mélyen az átlag alatt van.

Beol.hu

Az idei év első kilenc hónapjának országos csapadékátlaga kevéssel 250 mm alatti, hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több, mint 120 mm-rel marad el az 1991–2020-as normáltól. 

Az idei év eddigi csapadékátlaga. Forrás: HungaroMet/Facebook

Az Alföld középső részein 250 mm alatt van az idei szeptember végéig hullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben vannak 400 mm-t meghaladó értékek – olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán. 

 

