Csapadékátlag
17 perce
Ilyet 2012 óta nem láttunk – elképesztő a csapadékátlag
Az idei év csapadékösszege eddig mélyen az átlag alatt van.
Az idei év első kilenc hónapjának országos csapadékátlaga kevéssel 250 mm alatti, hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több, mint 120 mm-rel marad el az 1991–2020-as normáltól.
Az Alföld középső részein 250 mm alatt van az idei szeptember végéig hullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben vannak 400 mm-t meghaladó értékek – olvasható a HungaroMet Facebook-oldalán.
